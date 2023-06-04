Донецк, 5 июня, 2023, 02:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 52 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно до 330 единиц различных боеприпасов. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщил Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

По данным представительства ДНР в СЦКК, под огнём артиллерии ВСУ оказались районы Донецка (Киевский, Кировский, Петровский, Куйбышевский район), Горловки (Нкитовский, Центрально-Городской районы), Макеевки (Червоногвардейский район), Александровки и Старомихайловки.

Отмечается, что в результате обстрелов повреждения получили 19 жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры. Также пострадала одна мирная жительница Горловки.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в течение всего дня 3 июня Вооружённые силы Украины обстреливали Шебекинский городской округ. Всего были зафиксированы прилёты 519 снарядов и ракет различного калибра.