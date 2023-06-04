Белгород, 5 июня, 2023, 02:39 — ИА Регнум. Возгорание на энергетическом объекте произошло в Белгородской области. Об этом 5 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

Как уточнил Гладков, вероятной причиной возгорания на объекте стало сброшенное с украинского беспилотника взрывное устройство.

Губернатор указал, что пострадавших в результате ЧП нет, отключения потребителей удалось избежать. На месте пожара работают сотрудники оперативных служб.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Чечни Рамзан Кадыров призвал отправить в Белгородскую область бойцов чеченских подразделений для борьбы с террористами, которые совершают вылазки в этот регион со стороны украинской границы. Кадыров уточнил, что речь идёт об отрядах полиции, Росгвардии и Минобороны России, так как у этих подразделений есть антитеррористический опыт, который, помимо военных навыков, требуется для уничтожения бандгрупп.