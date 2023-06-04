Донецк, 5 июня, 2023, 02:34 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения техники Вооружённых сил Украины во время попытки украинской армии провести крупномасштабное наступление на южнодонецком направлении.

В видеоролике, записанном беспилотным летательным аппаратом и опубликованном в Telegram-канале РИА Новости, показаны кадры уничтожения украинской техники, двигающейся между полосами лесопосадок.

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Ранее официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что утром 4 июня Вооружённые силы Украины предприняли попытку крупномасштабного наступления на пяти участках фронта на южнодонецком направлении.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве обороны России уточнили, что для атаки Вооружённые силы Украины привлекли шесть механизированных и два танковых батальона из состава своих стратегических резервов. По данным ведомства, украинские войска пытались прорвать оборону на самом уязвимом, по их мнению, участке фронта.