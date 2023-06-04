Милан, Италия, 5 июня, 2023, 01:58 — ИА Регнум. Центральный нападающий «Милана» и бывший игрок сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович в воскресенье, 4 июня, объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Doha Stadium Plus Qatar Златан Ибрагимович

«Время сказать футболу до свидания. Но я не прощаюсь с вами, дорогие болельщики», — сказал Златан на церемонии прощания с болельщиками «россонери» после матча заключительного 38-го тура итальянской Серии А «Милан» — «Верона».

За «Милан» Златан Ибрагимович выступал с 2 января 2020 года после перехода из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. Ранее шведский нападающий защищал цвета «Аякса», «Ювентуса», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

В завершившемся сезоне Ибрагимович сыграл лишь в четырёх матчах чемпионата Италии, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Удинезе». Суммарно на поле футболист провёл 144 минуты.

Как передавало ИА Регнум, 3 июня полузащитник сборной Аргентины Лионель Месси объявил о своём уходе из «Пари Сен-Жермен». Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте парижской команды. В клубе отметили, что Месси по итогам сезона стал лучшим распасовщиком в чемпионате с 16 голевыми передачами.