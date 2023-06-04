Берлин, 5 июня, 2023, 01:54 — ИА Регнум. Ребёнок погиб, ещё десять человек пострадали в результате пожара в общежитии, где проживали украинские беженцы в немецком городе Апольда в федеральной земле Тюрингия. Об этом 4 июня сообщило агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Возгорание произошло рано утром 4 июня в общежитии, где проживало около 300 человек, в основном, украинские беженцы. Здание, где располагался приют, сгорело полностью.

После пожара одна из украинских семей сообщила о пропаже девятилетнего мальчика. При разборе завалов на месте возгорания было найдено тело ребёнка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления личности погибшего.

Кроме того, при пожаре пострадали десять человек. Министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер заявил, что власти сделают всё возможное для установления причин трагедии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники противопожарных служб ликвидировали открытое горение в здании Центральной клинической больницы в Новосибирске. Площадь пожара составила 1800 квадратных метров.