Москва, 5 июня, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины попытались с утра 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении, 5 июня сообщило в своём Telegram-канале Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Для атаки ВСУ привлекли шесть механизированных и два танковых батальона из состава своих стратегических резервов и других подразделений. В ведомстве отметили, что украинские войска планировали прорвать оборону, на том участке фронта, который они сочли наиболее уязвимым.

При этом российские военные сорвали планы киевской армии.

«Своих задач противник не добился, успеха не имел», — говорится в сообщении.

В отражении ударов ВСУ отличились отряды группировки войск «Восток». Вооружённые силы России смогли ликвидировать более 250 украинских солдат и 16 танков, а также 3 боевые машины пехоты и 21 бронеавтомобиль.

В Минобороны также уточнили, что в период наступления ВСУ командующий объединенной группировкой войск, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов находился на одном из передовых пунктов управления на зоне украинской атаки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов распространил информацию о том, что российские военные отразили попытку наступления киевской армии в районе Времевского выступа в Запорожской области. Боевые действия на этом направлении продолжались более восьми часов.

Рогов отметил, что эта атака стала более активной и массированной, чем те нападения, что ВСУ пытались реализовать ранее.