Чугуев, Украина, 5 июня, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ударили по важному логистическому узлу Вооружённых сил Украины в Чугуеве в Харьковской области, расположенном в 28 километрах к юго-востоку от административного центра. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Армия России нанесла удар по важному логистическому узлу ВСУ в Харьковской области — Чугуеву», — говорится в распространённом сообщении.

Источник отметил, что украинские власти сообщили о прилёте ракет. При этом глава Чугуевской районной военной администрации Сергей Лободенко не уточнил информацию о последствиях ракетного удара.

Как передавало ИА Регнум, в воскресенье российские войска нанесли удар из тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» по пункту дислокации Вооружённых сил Украины в районе Гуляйполя Запорожской области. Также удалось уничтожить склад боеприпасов.