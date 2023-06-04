Мелитополь, 5 июня, 2023, 01:00 — ИА Регнум. Боевые действия в районе Времевского выступа на запорожском направлении длились более восьми часов, сообщил журналистам глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«На данный момент боевые столкновения, которые длились более восьми часов, прекратились», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Рогов уточнил, что в результате боев украинские войска понесли потери в живой силе и бронетехнике. Глава движения напомнил, что ранее ВСУ уже пытались проводить разведку боем на указанном участке.

Однако, по его словам, последняя атака была более активной и массированной. При этом Рогов подчеркнул, что все попытки прорвать линию фронта удалось пресечь.

Он также отметил, что полномасштабного наступления со стороны ВСУ не наблюдается. Глава движения добавил, что киевская армия через такие удары проверяет способность российских войск к отражению более массированного нападения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» распространил информацию о том, что подразделения ВСУ попытались перейти в наступление в районе Времевского выступа между запорожским и угледарским направлениями.

При этом украинские войска использовали до десяти танков, а также другую бронетехнику. В ходе отражения атаки российские войска смогли поразить два танка противника. В свою очередь Владимир Рогов сообщил, что ВСУ двигались на танках Т-72 Кроме того, они задействовали американские бронетранспортеры М113, бронеавтомобили M1224 MaxxProo и внедорожники HMMWV. Он также уточнил, что украинским военным помогали наёмники из Третьей штурмовой группы польского корпуса.