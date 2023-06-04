Курск, 5 июня, 2023, 00:55 — ИА Регнум. Российские военные обнаружили на территории Курской области сбитый украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В Судже наши парни приземлили беспилотник украинских нацистов. Судя по раскраске, принадлежал батальону «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Благодарю за службу пограничников и армейцев», — говорится в распространённом сообщении.

Ранее в воскресенье в Крыму сообщили об атаке беспилотников на полуостров. В результате успешной работы систем противовоздушной обороны пять БПЛА удалось сбить.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что в крымском городе Джанкое сбили украинский беспилотный летательный аппарат. По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, повреждения получили остекления нескольких частных домов.