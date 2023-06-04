Вашингтон, 5 июня, 2023, 00:45 — ИА Регнум. Истребители подняли в небо над Вашингтоном власти США для перехвата бизнес-джета Cessna Citation, не реагировавшего на попытки связи с ним. Об этом 4 июня сообщает агентство Reuters.

Www.jetadvisors.com Cessna Citation V

Как указали представители американской администрации, подъём в воздух истребителей спровоцировал звуковой удар, который жители Вашингтона и прилегающих районов восприняли как взрыв.

Утверждается, что бизнес-джет не реагировал на попытки установить с ним связь. Предполагается, что самолёт мог находиться на автопилоте. Федеральное управление гражданской авиации сообщило, что самолет Cessna врезался в гористую местность на юго-западе Вирджинии. Падение бизнес-джета произошло около 15:30 по местному времени (22:30 мск) в районе города Монтебелло.

Бизнес-джет вылетел из муниципального аэропорта в Элизабетоне, штат Теннесси, и направлялся в аэропорт Лонг-Айленд Макартур в Нью-Йорке. Представитель властей уточнил, что истребители не были причиной крушения Cessna Citation, планируется расследование авиапроисшествия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что легкомоторный самолёт потерпел крушение и упал на автомобиль в немецком городе Вецлар. Пилот погиб, пострадали несколько человек, в том числе водитель автомобиля, на который упал самолёт.