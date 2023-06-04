Чикаго, США, 4 июня, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Женщина 25-ти лет погибла, ещё шесть человек получили ранения при стрельбе на поминках в городе Чикаго в американском штате Иллинойс. Об этом 4 июня сообщает телеканал ABC7.

Niels Noordhoek Стрельба

Уточняется, что инцидент произошёл в районе Остин утром 4 июня на поминках человека, погибшего четыре года назад в ДТП. Среди местных жителей, пришедших почтить память погибшего, начался конфликт, перешедший в стрельбу. По данным полиции, стрелявших было несколько.

По данным полиции, 17-летняя девушка, трое мужчин и женщина были госпитализированы в состоянии средней тяжести, их жизням ничего не угрожает. Ещё один пострадавший, мужчина 29-ти лет, был госпитализирован в критическом состоянии с двумя огнестрельными ранениями.

Полиция ведёт расследование обстоятельств и причин инцидента.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум 16 человек погибли при стрельбе в разных городах США на протяжении праздничных выходных по случаю Дня поминовения. Количество пострадавших составило несколько десятков человек.