Вашингтон, 4 июня, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Бывший разведчик Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный в начале мая в результате российского ракетного удара получил тяжёлое ранение.

Иван Шилов ИА REGNUM Залужный

«Он жив, но он тяжело ранен после российского удара по командному пункту в окрестностях Херсона», — сказал Риттер.

Экс-разведчик ВС США добавил, что, вероятно, в результате ракетных ударов Воздушно-космических сил России удалось ликвидировать многих сотрудников украинской разведки, работавших с американскими и британскими коллегами.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Залужный вряд ли сможет продолжить службу после осколочных ранений и травмы головы. Также после полученный ранений украинский генерал перенёс операцию по трепанации черепа.