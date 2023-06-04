Грозный, 4 июня, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Бойцы чеченских подразделений могли бы отправиться с Белгородскую область, чтобы бороться с террористами, которые время от времени совершают вылазки в этот регион со стороны украинской границы, написал в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

«Наблюдаю за ситуацией в Белгородской области, переживаю. Верховному Главнокомандующему, несомненно, виднее. Но я бы хотел напомнить, что с террористами, вторгнувшимися в Белгородскую область, можно было бы разобраться силами чеченских подразделений», — отметил он.

Глава Чечни уточнил, что речь идёт об отрядах полиции, Росгвардии и Минобороны России. По словам Кадырова, эти подразделения имеют антитеррористический опыт, который, помимо военных навыков, требуется для уничтожения бандгрупп «без последствий для мирного населения и инфраструктуры».

Он также сообщил, что численность бойцов указанных чеченских сил превышает 70 тысяч человек. Глава Чечни добавил, что ждет приказа об отправке этих подразделений в Белгородскую область.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая отряд диверсантов ВСУ проник на территорию Грайворонского округа Белгородской области. После нападения в регионе ввели режим контртеррористической операции.

4 июня губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что группа украинских диверсантов вошла в село Новая Таволжанка в Белгородской области. После этого российские военные нанесли артиллерийский удар по противнику.

В итоге отряд удалось рассеять, и диверсанты покинули занятые позиции.