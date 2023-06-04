Армавир, Краснодарский край, 4 июня, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Армавире Краснодарского края из-за сильных ливней. Об этом 4 июня сообщает администрация города в своём Telegram-канале.

Newdesignfile.com Ливень

Уточняется, что решение о введении режима ЧС принял оперативный штаб. В Армавире в течение часа выпала двухнедельная норма осадков. Из-за сильных ливней в городе оказалось подтоплено порядка 15 частных домовладений. Кроме того, произошло обрушение канализационного коллектора по улице Шоссейной, отключились 14 электроподстанций, частично затоплены автовокзал и детский сад № 10.

«Аварийные службы в Армавире переведены в усиленный режим работы. Они продолжают откачку подпочвенной и дождевой воды с подтопленных территорий и частных домовладений», — сказано в сообщении администрации города.

На настоящий момент энергетики уже восстановили 11 электроподстанций. На улице Шоссейной проводятся технические работы в связи с обрушением канализационного коллектора. Также принято решение о временном переводе детей из подтопленного детского сада в ближайшие учреждения дошкольного образования.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Воронеже из-за подтопления обрушилась опора исторического Каменного моста. Мост возвели в 1826 году, он до сих пор имеет транспортное значение, связывая центр Воронежа с прибрежным районом, и является объектом культурного наследия регионального значения.