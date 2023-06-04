Вашингтон, 4 июня, 2023, 23:41 — ИА Регнум. Помощник президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN заявил, что США пока не готовы назвать дату начала переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Whitehouse.gov Джейк Салливан

«Я не берусь прогнозировать какие-либо сроки, поскольку война — вещь непредсказуемая», — сказал Салливан в интервью телеканалу.

Американский чиновник подчеркнул, что решающее влияние на динамику будущих мирных переговоров окажет ход боевых действий в зоне конфликта. По его словам, он абсолютно уверен в том, что вооружённый конфликт в конечном счёте завершится за столом переговоров.

Как передавало ИА Регнум, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что Владимир Путин открыт к любым контактам для достижения целей мирными средствами. Песков подчеркнул, что на данный момент действия западных союзников Украины ставят под сомнение идею мирного урегулирования конфликта.