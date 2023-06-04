Горловка, ДНР, 4 июня, 2023, 23:22 — ИА Регнум. В результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины пострадал один мирный житель. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщил мэр города Иван Приходько.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«В результате обстрела Горловки со стороны украинских террористов ранен мирный житель по улице Эльтонская, 23. В дом попал украинский снаряд», — написал мэр города в своём Telegram-канале.

Ранее в воскресенье Приходько также проинформировал о гибели одного человек в посёлке Зайцево в Горловке в результате украинского обстрела.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Белгородской области при обстреле центра Шебекино несколько снарядов попали по территории рынка. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате прямого попадания в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища появились три очага возгорания.