Москва, 4 июня, 2023, 23:15 — ИА Регнум. Возможность становиться на воинский учёт либо сниматься с него без личного визита в военкомат могут получить граждане России в случае принятия новой инициативы, разработанной Министерством обороны РФ. Соответствующий проект постановления опубликован 4 июня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Владимир Бадмаев ИА REGNUM Военкомат в Бурятии

В документе предлагается осуществлять постановку граждан на воинский учёт и снятие с него без личной явки в военкомат — на основании сведений, содержащихся «в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах». Соответствующие уведомления предлагается отправлять гражданам в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Оповещение граждан предполагается осуществлять с помощью бумажных и электронных повесток, они будут дублироваться в личные кабинеты в едином реестре направленных (вручённых повесток). Рассылать повестки будет военкомат в автоматизированном режиме, порядок определит правительство России.

Уточняется, что медицинское обследование, включая проведение профессионального психологического отбора, и внесение изменений в документы персонального воинского учёта планируется осуществлять, как и прежде, только при личной явке гражданина в военкомат.

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба полковник Андрей Бирюков заявил, что после создания единого электронного реестра воинского учёта для постановки на воинский учёт или уточнения данных больше не понадобится приходить в военкоматы.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре воинского учёта. В России будет создана база военнообязанных граждан, куда включат всех подлежащих призыву на службу. Реестр будет формироваться военкоматами в установленном правительством порядке, автоматически на основании сведений портала «Госуслуги».