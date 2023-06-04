Мелитополь, 4 июня, 2023, 22:41 — ИА Регнум. Подразделения украинских войск перешли в наступление в районе Времьевского выступа между запорожским и угледарским направлениями, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Бронегруппа ВСУ в составе до 10 танков и другой бронетехники с ротной тактической группой пехоты пошла в наступление в районе Времьевского выступа между Запорожским и Угледарским участками фронта», — говорится в тексте сообщения.

Передвижения врага удалось обнаружить военнослужащим группировки «Восток» Вооружённых сил России. Боевые действия охватили районы населённых пунктов Нескучное и Приютное.

Отмечается, что по отрядам ВСУ активно била артиллерия российских войск. В ходе боёв удалось уничтожить как минимум два танка противника. Для этого использовались противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

4 июня глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ совершили попытку прорыва в районе Времевского выступа. В атаке участвовало около двух мотопехотных рот и более пятнадцати единиц бронетехники, в том числе танки Т-72, американские БТР М113, а также бронеавтомобили M1224 MaxxProo и HMMWV.

Кроме того, украинские силы при наступлении решили привлечь наёмников из Третьей штурмовой группы польского корпуса. Рогов уточнил, что ВСУ смогли в течение четырех часов боёв вклиниться на территорию Запорожской области примерно на 400 метров. Он добавил, что эта атака стоила ВСУ по меньшей мере двух танков. Кроме того, противник потерял до полутора десятков бойцов.