Минск, 4 июня, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Минск и Пекин договорились об организации совместного сотрудничества в рамках производства электромобилей на территории Республики Беларусь. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщил глава Министерства экономики страны Александр Червяков.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Ряд компаний дал своё согласие по организации производства в Беларуси электромобилей. Очень важно, что решены вопросы по организации механизма поставки технологического оборудования для модернизации наших предприятий», — сказал Червяков в видеоматериале, опубликованном в Telegram-канале правительства Белоруссии.

Глава белорусского ведомства подчеркнул, что в ходе визита также были решены вопросы обеспечения необходимым оборудованием Национального аэропорта «Минск», достигнуто соглашение по поставкам 15 железнодорожных локомотивов.

Также страны согласовали условия сотрудничества в сфере здравоохранения. В частности, Минск и Пекин договорились о расширении производства медоборудования и фармацевтической продукции.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 2 июня заявил, что многим странам было бы неплохо перенять принципы экономической политики КНР. Песков также отметил, что Китай продемонстрировал самые быстрые темпы экономического роста в мире за последние десятилетия.