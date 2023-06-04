Кишинёв, 4 июня, 2023, 22:30 — ИА Регнум. Солист украинской музыкальной группы Quest Pistols Антон Савлепов рухнул вниз головой со сцены во время концерта в ночном клубе в Кишинёве. Об этом 4 июня сообщил RT.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сцена

На видеозаписи, разошедшейся по СМИ и социальным сетям, видно, как музыкант во время исполнения песни становится на колено у края сцены, но оступается, теряет равновесие и падает вниз головой в стоящую у подмостков толпу зрителей.

Информация о том, получил ли музыкант какие-то травмы, и о его состоянии не сообщается.

Quest Pistols — украинская музыкальная и танцевальная группа, её дебют состоялся в 2007 году на телеканале «Интер». В России широко известны, как исполнители хитов «Я устал, хочу любви» и «Белая стрекоза любви».

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