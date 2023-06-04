Вена, 4 июня, 2023, 22:14 — ИА Регнум. Россия продлит добровольное сокращение объёма добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2024 года, как остальные члены ОПЕК+. Об этом 4 июня сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца декабря 2024 года в качестве меры предосторожности в координации со странами — участницами соглашения ОПЕК+», — сообщил вице-премьер.

Соглашение о сокращении объёмов добычи нефти на 1,66 млн баррелей в сутки, принятое странами ОПЕК+, действует с 1 мая до конца 2023 года, однако в Вене страны-участницы приняли решение продлить его на весь 2024 год. Вице-премьер отметил, что это сделает ситуацию на рынке предсказуемой ещё в течение 1,5 года.

Россия будет добывать 9,828 миллиона баррелей в сутки. В общей сложности страны ОПЕК+ сокращают добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки.

Как сообщало ИА Регнум, Новак 2 апреля заявил, что до конца 2023 года Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки от среднего уровня в феврале. Решение принято в качестве реакции на нестабильность рынка. Аналогичное решение приняли ряд участников ОПЕК+, в том числе ОАЭ и Кувейт. Страны начали реализацию плана по сокращению объёма нефтедобычи.

В апреле страны ОПЕК+ сократили объём добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки — до 37,6 млн б/с. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в апреле Россия сохранила объём добычи нефти на мартовском уровне — 9,6 млн б/с (без учёта газового конденсата). При этом нефтедобыча в стране идёт на 880 тыс. б/с ниже целевого плана.

Новак также обратил внимание на вбросы и спекуляции в западной прессе на тему нефтедобычи. Там, как отметил вице-премьер, пишут, например, о росте объёмов экспорта нефти по итогам мониторинга морских отгрузок. Однако при этом журналистами не учитывается то, что трубопроводные поставки нефти в Евросоюз сократились более чем на 2/3 и этот объём только частично компенсировал морской экспорт.