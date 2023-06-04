В Краснодаре объяснили звук взрыва над городом
Оперштаб объяснил звук взрыва над Краснодаром пролётом самолёта, перешедшего на сверхзвук
Краснодар, 4 июня, 2023, 21:34 — ИА Регнум. Оперативный штаб Краснодарского края прокомментировал в Telegram-канале 4 июня громкий хлопок, который слышали жители нескольких районов города.
«Предположительно, звук самолёта, который преодолел звуковой барьер», — говорится в сообщении.
В оперштабе добавили, что сообщений о чрезвычайных происшествиях от экстренных служб не поступало.
В администрации города сделали такое же заявление.
Как сообщало ИА Регнум, в апреле громкие хлопки, которые слышали в городе Калуге и соседних районах области, были вызваны переходом самолётами сверхзвукового барьера. Росавиация эту информацию подтвердила.
Также 29 марта жители Ростова-на-Дону рассказали о громком звуке, похожем на взрыв. В зданиях задрожали стёкла, у автомобилей сработали сигнализации. Хлопок был слышен при переходе самолёта на сверхзвуковой режим полёта, сообщил губернатор области Василий Голубев.