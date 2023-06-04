Краснодар, 4 июня, 2023, 21:34 — ИА Регнум. Оперативный штаб Краснодарского края прокомментировал в Telegram-канале 4 июня громкий хлопок, который слышали жители нескольких районов города.

Оперштаб объяснил звук взрыва над Краснодаром пролётом самолёта, перешедшего на сверхзвук
Иван Шилов ИА REGNUM

«Предположительно, звук самолёта, который преодолел звуковой барьер», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что сообщений о чрезвычайных происшествиях от экстренных служб не поступало.

В администрации города сделали такое же заявление.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле громкие хлопки, которые слышали в городе Калуге и соседних районах области, были вызваны переходом самолётами сверхзвукового барьера. Росавиация эту информацию подтвердила.

Также 29 марта жители Ростова-на-Дону рассказали о громком звуке, похожем на взрыв. В зданиях задрожали стёкла, у автомобилей сработали сигнализации. Хлопок был слышен при переходе самолёта на сверхзвуковой режим полёта, сообщил губернатор области Василий Голубев.