Краснодар, 4 июня, 2023, 21:34 — ИА Регнум. Оперативный штаб Краснодарского края прокомментировал в Telegram-канале 4 июня громкий хлопок, который слышали жители нескольких районов города.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Предположительно, звук самолёта, который преодолел звуковой барьер», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что сообщений о чрезвычайных происшествиях от экстренных служб не поступало.

В администрации города сделали такое же заявление.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле громкие хлопки, которые слышали в городе Калуге и соседних районах области, были вызваны переходом самолётами сверхзвукового барьера. Росавиация эту информацию подтвердила.

Также 29 марта жители Ростова-на-Дону рассказали о громком звуке, похожем на взрыв. В зданиях задрожали стёкла, у автомобилей сработали сигнализации. Хлопок был слышен при переходе самолёта на сверхзвуковой режим полёта, сообщил губернатор области Василий Голубев.