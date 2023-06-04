Варшава, 4 июня, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Пресс-секретарь правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарын открестился от польских наёмников, проникших 22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Соответствующее заявление он 4 июня обнародовал в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники

Представитель польского правительства отреагировал на заявление, которое распространила организация «Польский добровольческий корпус».

«Польский добровольческий корпус», описанный в СМИ, никоим образом не связан с польскими вооруженными силами или какой-либо польской организацией», — написал Жарын.

Он подчеркнул, что польских наёмников, которые поддерживают ВСУ, не нужно отождествлять с руководством Польши.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая украинские диверсанты проникли на территорию Грайворонского района. Они стали обстреливать близлежащие населённые пункты. В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции. Вооружённые силы России, Росгвардия и пограничники заблокировали и уничтожили диверсантов. Остатки сил противника вернулись на украинскую территорию, где по ним продолжили наносить удары. Всего российские силовики уничтожили более 70 террористов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков официально подтвердил информацию о том, что группа украинских диверсантов вошла на территорию Грайворонского района.

Позже стало известно, что ВСУ за сутки обстреляли территорию региона более 70 раз. В частности, Волоконовский район был обстрелян 31 раз. Шебекинский городской округ за сутки был обстрелян ВСУ 38 раз. В Грайворонском городском округе село Головчино дважды попало под обстрел.