Вашингтон, 4 июня, 2023, 21:16 — ИА Регнум. США столкнутся с рецессией, которая продлится со второй половины 2023 года до начала 2024 года. Такой прогноз 4 июня сделал Bank of America Брайан Мойнихан в эфире телеканала CBS.

«По сути, это умеренная рецессия в третьем квартале и четвёртом квартале нынешнего года», — сказал он.

По прогнозу специалистов банка, за этот период безработица в стране вырастет до 4%.

В конце прошлого года Bank of America спрогнозировал, что рецессия уже должна была начаться.

В мае глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл также сообщил, что стране грозит рецессия. Он выразил надежду, что экономический спад будет мягким.

Американский инвестор Джим Роджерс спрогнозировал «ужасающую» рецессию не только для США, но и для Европы. По его мнению, множество банков обанкротятся из-за такого, что экономика многих стран находится в плохом состоянии.