«Локомотив» планирует продать за лето девять игроков
Москва, 4 июня, 2023, 20:51 — ИА Регнум. Руководство московского футбольного клуба «Локомотив» планирует продать в течение лета девять игроков, если будут хорошие предложения. Об этом 4 июня сообщил сайт спортивных новостей «Чемпионат», ссылаясь на источник.
Журналистам рассказали, что клуб готов продать Антона Миранчука, Даниила Худякова, Вильсона Изидора, Марио Митая, Марка Мампасси, Марко Раконьянца, Педриньо, Гирано Керка и Тина Едвая.
Также новый клуб будут искать полузащитники Константин Марадишвили и Даниил Куликов.
«Локомотив» закончил сезон 2022/2023 Российской премьер-лиги (РПЛ) на восьмом месте. Команда набрала 45 очков за 30 матчей, а также одержала победу 13 раз, проиграла 11 раз, шесть игр провела вничью. Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук за это время участвовал в 28 матчах, где забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи. При этом Вильсон Изидор за 20 игр забил восемь голов, сделал один результативный пас.
Как сообщало ИА Регнум, в конце мая 2023 года в «Локомотиве» объявили, что изменят условия договора с нападающим Артёмом Дзюбой, увеличив ему зарплату. В клубе отметили, что он показал свою значимость. В прошедшем сезоне футболист в течение весны играл в 12 матчах, в которых забил восемь голов и передал пять голевых передач.