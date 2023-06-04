Москва, 4 июня, 2023, 20:51 — ИА Регнум. Руководство московского футбольного клуба «Локомотив» планирует продать в течение лета девять игроков, если будут хорошие предложения. Об этом 4 июня сообщил сайт спортивных новостей «Чемпионат», ссылаясь на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

Журналистам рассказали, что клуб готов продать Антона Миранчука, Даниила Худякова, Вильсона Изидора, Марио Митая, Марка Мампасси, Марко Раконьянца, Педриньо, Гирано Керка и Тина Едвая.

Также новый клуб будут искать полузащитники Константин Марадишвили и Даниил Куликов.

«Локомотив» закончил сезон 2022/2023 Российской премьер-лиги (РПЛ) на восьмом месте. Команда набрала 45 очков за 30 матчей, а также одержала победу 13 раз, проиграла 11 раз, шесть игр провела вничью. Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук за это время участвовал в 28 матчах, где забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи. При этом Вильсон Изидор за 20 игр забил восемь голов, сделал один результативный пас.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая 2023 года в «Локомотиве» объявили, что изменят условия договора с нападающим Артёмом Дзюбой, увеличив ему зарплату. В клубе отметили, что он показал свою значимость. В прошедшем сезоне футболист в течение весны играл в 12 матчах, в которых забил восемь голов и передал пять голевых передач.