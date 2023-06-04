Вашингтон, 4 июня, 2023, 20:36 — ИА Регнум. Белый дом ожидает от анонсированного наступления ВСУ, что Киев сможет захватить важные территории. Об этом 4 июня на телеканале CNN заявил помощник по нацбезопасности американского президента Джо Байдена Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Мы уверены, что контрнаступление позволит Украине отбить у России стратегически важные территории, <…> украинцы добьются успеха в рамках данного контрнаступления», — сказал Салливан.

При этом он не назвал, какие районы считает важными.

Помощник американского президента также подчеркнул, что США окажут поддержку украинским силам для достижения наибольшего успеха.

Как сообщило ИА Регнум, президент Украины 3 июня заявил о готовности ВСУ начать контрнаступление, призвав Запад отправить большое количество систем противоракетной обороны Patriot и другого вооружения.

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что контрнаступление ВСУ может обернуться для Украины «кровавой баней», потому что в случае атакующих действий потери всегда больше, и призвал предотвратить атаку.

Широко анонсируемое весеннее контрнаступление ВСУ неоднократно переносилось Киевом по тем или иным причинам и так и не состоялось весной 2023 года. В разное время в Киеве называли в качестве таких причин погодные условия, нехватку поставляемых Западом вооружений и боеприпасов, а также ракетные удары российских военных.