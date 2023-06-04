Москва, 4 июня, 2023, 20:16 — ИА Регнум. Термин «чайлдфри» нужно перевести уже сейчас на русский язык в рамках принятого закона о госязыке. Об этом 4 июня в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пустая детская коляска

«Когда с английского на русский переводишь «чайлдфри»: «я против детей?», «я без детей?». Вот как? Это по-русски не скажешь и не захочешь последовать этому», — заявила депутат.

Она объяснила, что российские граждане не захотят следовать этой идеологии и говорить, что они «против детей», если называть вещи своими именами.

Так, по мнению Буцкой, подобной идеологии придерживаются люди, которые не могут по физиологическим причинам иметь детей. Депутат подчеркнула, что в словах «я не хочу» корень находится в «я не могу». В настоящее время это не только женский фактор, но и мужской.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал 28 февраля закон о соблюдении норм русского языка. Закон призван стимулировать соблюдение норм литературного русского языка и взять под контроль использование иноязычных слов. Составление и издание нормативных словарей ляжет на правительственную комиссию по русскому языку.

Большинство россиян (65%) одобрили идею законодательного запрета для чиновников использовать в выступлениях иноязычные заимствования, если им есть полноценная замена в русском языке. Не поддержали идею такого запрета 18% сограждан, еще 17% опрошенных не смогли определиться с ответом.