Париж, 4 июня, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Монако», в котором успешно играет российский полузащитник Александр Головин, остался без главного тренера. Об увольнении Филиппа Клемана клуб сообщил 4 июня на официальном сайте.

Александр Гальперин/РИА Новости Тренер Филипп Клеман

«Это решение было сложным, так как Филипп работал в полную силу и всегда действовал профессионально. От имени клуба я хотел бы поблагодарить его за приложенные усилия», — заявил спортивный директор «Монако» Пол Митчелл.

Команда завершила сезон на более низкой позиции, чем предполагалось, что стало одной из причин смены главного тренера. Отмечается, что клубу необходимо время, чтобы обдумать новую кандидатуру.

Клеман возглавлял «Монако» с начала 2022 года и помог команде выйти на третье место в чемпионате Франции. В прошедшем сезоне футболисты заняли шестое место, не выйдя в еврокубки.

ИА Регнум ранее сообщало, что гол Головина помог «Монако» победить «Анже» на чемпионате во Франции. Российский полузащитник в концовке первого тайма ударил в девятку из-за пределов штрафной площади. На 60-й минуте Мирон Боадю удвоил преимущество клуба.