Симферополь, 4 июня, 2023, 19:48 — ИА Регнум. В Крыму взломали трансляции ряда местных кабельных операторов, сообщил 4 июня в Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков.

«Взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Идёт отключение сигнала», — говорится в сообщении.

Он добавил, что эфирное телевидение, а именно все мультиплексы, продолжат работать в обычном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, в эфире радио «Спутник в Крыму» и «Вера» после взлома 23 февраля текущего года звучали угрозы из Киева. Так, на волнах радиостанций в ряде районов полуострова, среди которых Алушта, Белогорск, Джанкой, Судак, передавалось обращение начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова и гимна Украины. Радиовещание быстро прервали.