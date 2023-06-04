Москва, 4 июня, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Фигуристке, дочери тренера Этери Тутберидзе Диане Дэвис и её партнёру Глебу Смолкину разрешили сменить спортивное гражданство. Как сообщил в Twitter журналист Дейв Лиз, согласие дала 4 июня Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Возможным новым вариантом гражданства станет Грузия. Дэвис имеет американское гражданство, но из-за Смолкина у неё могут возникнуть проблемы с получением паспорта США до Олимпийских игр.

В сезоне 2022/23 пара фигуристов пропустила все внутрироссийские турниры из-за проблем с документами Смолкина. Летом сообщалось, что дуэт планирует перейти в сборную США, но информацию так и не подтвердили.

Фигуристы являются серебряными призерами чемпионата России, на Олимпиаде 2022 года в Пекине они заняли 14-е место.