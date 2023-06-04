Краснодар, 4 июня, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль MAN, двигаясь 4 июня по дороге «Обход ст. Выселки» в Краснодарском крае, во время обгона столкнулся с легковой машиной Skoda Octavia. Об этом сообщила пресс-служба кубанского управления МВД в Telegram-канале.

«В ДТП погибли три человека, один из которых ребенок 2012 года рождения», — говорится в сообщении.

В аварии также пострадал один человек, его доставили в больницу. Оба автомобиля от удара выбросило на дорогу. На место прибыли оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года в ДТП в городе Горячий Ключ Краснодарского края столкнулись грузовик и микроавтобус. В аварии пострадали восемь человек, в том числе ребёнок.