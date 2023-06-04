Тель-Авив, Израиль, 4 июня, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Израиль намерен поделиться данными для включения системы «Железный купол» в противовоздушную оборону США, сообщило Defense News.

Zuma/TASS Железный купол

«Мы собираемся дать всё, что США нужно, чтобы полностью интегрировать возможности «Железного купола» в свои системы», — заявил руководитель организации противоракетной обороны Израиля Моше Патель.

Он добавил, что ограничения на обмен информацией между двумя странами теперь устранены.

Также издание напоминает, что ранее армия США купила у Израиля две батареи «Железный купол», чтобы заполнить пробел в противоракетной обороне. Тогда же Вашингтон заявил, что больше не собирается приобретать такие системы у Тель-Авива, поскольку израильское правительство не желает передавать свой собственный исходный код.

Ещё в 2019 году военные США заявляли, что «Железный купол» является одной из лучших систем ПРО первоначального звена. Покупку США планировали для долговременного решения проблемы первоначального звена противоракетной защиты подразделений армии США при развёртывании маневрирующих сил. Также систему «Железный купол» проверяли на совместимость с различными американскими системами ПВО и ПРО, включая ЗРК Patriot. По утверждению израильских военных, эффективность системы «Железный купол» при перехвате ракет достигает 90%.