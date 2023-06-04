Белгород, 4 июня, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Подросток Вадим, проживающий в селе Соболевка Валуйского городского округа Белгородской области, попал под обстрел со стороны ВСУ, когда гулял возле дома с друзьями. Об этом он 4 июня сообщил РИА Новости.

«Свист начался, потом мы втроем легли, и начались взрывы. Когда закончился обстрел, сразу побежали в дома свои», — рассказал подросток.

Он рассказал, что было страшно, пока продолжался обстрел. Дети лежали, прикрыв головы руками. Вадима легко ранило осколком на пояснице, осталась царапина. Он отходил от испуга в течение дня, пил успокоительные.

В ходе обстрела снаряды попали в дома, которые были в нескольких десятках метров от того места, где гуляли дети. Дядя Вадима Дмитрий Стрижаков рассказал, что родственники подростка были дома во время обстрела, но не могли выбежать, так как во входную дверь постоянно летели осколки от взрывов.

«Как ребёнок остался жив, до сих пор все удивляются», — сказал Стрижаков.

Мужчина сообщил, что осколки во время обстрела сильно посекли дом, где живёт Вадим, кроме входной двери, пострадали окна и кровля.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле Соболевки погибли три мирных жителя, ещё семеро получили ранения, шестерых из них поместили в больницу. Глава региона навестил пострадавших на следующий день и сообщил, что все идут на поправку.

ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. Хуже всего сложилась ситуация в Шебекинском городском округе. В течение 3 июня там зафиксировали 519 прилётов.