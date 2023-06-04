Сочи, Краснодарский край, 4 июня, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Сочи в Екатеринбург, повредила спецтехника сочинского аэропорта. Об этом РИА Новости сообщили 4 июня в пресс-службе лоукостера.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Во время посадки клиентов на борт самолёта для выполнения рейса Сочи — Екатеринбург поступила информация о повреждении воздушного судна спецтехникой аэропорта. Угрозы жизни и здоровью клиентов не было», — сообщили в компании.

Вылет рейса из-за этого задержался на полчаса. Всех пассажиров пересадили на резервный борт.

Сообщения о происшествии с рейсом «Победы» появились ранее в СМИ. Сообщалось, что в самолёт авиакомпании неожиданно врезался тягач с багажными телегами. Следственное управление на транспорте начало проверку. Пострадавших в результате инцидента нет, ущерб оценивается.