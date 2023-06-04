Белгород, 4 июня, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Подразделения западного военного округа и пограничной службы ФСБ в Белгородской области выявили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) переправиться через реку в Новой Таволжанке, сообщило 4 июня Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По противнику нанесен артиллерийский удар, он рассеян и отошел», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 4 июня, что группа украинских диверсантов вошла в село Новая Таволжанка в Белгородской области. Он добавил, что с ДРГ идёт бой в Новой Таволжанке.

Обстрелы Белгородской области со стороны Украины продолжаются с начала спецоперации. Так, за одно только 1 июня ВСУ ударили по Шебекино 850 снарядами, что стало самым большим количеством за всё время.

Также 22 мая диверсанты ВСУ проникли в Белгородскую область на территорию Грайворонского округа. В регионе ввели режим контртеррористической операции. Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.