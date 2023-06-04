Брюссель, 4 июня, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Бельгия попросит у Киева разъяснений по поводу применения её оружия под Белгородом, сообщила 4 июня бельгийская газета Soir.

Mitch Barrie Винтовки SCAR

Издание со ссылкой на источник сообщает, что министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД страны Аджа Лябиб как можно скорее свяжутся с украинскими властями для получения разъяснений.

«Эти поставки предназначены для украинских вооруженных сил для защиты территории и населения. Об этом прямо говорится в документах, сопровождающих каждую поставку», — сообщается в материале.

Оружие, поставленное на Украину бельгийскими властями, недавно использовала украинская диверсионная группа, говорится в недавнем расследовании Washington Post. Из материале следует, что террористы, атаковавшие Белгородскую область в конце мая, использовали транспорт и оружие из США, Бельгии, Польши и Чехии.

Считается, что речь идёт о штурмовых винтовках SCAR, которые ранее Бельгия отправила на Украину.

Как сообщало 3 июня ИА Регнум, жители Италии провели в ряде городов шествия, на которых выступили против поставок оружия Киеву. Акцию поддержал комитет «Италия за мир». Инициаторы акции протеста отметили, что поставки оружия на Украину только ухудшают положения в этой стране, а также нарушают права человека. Также в Италии запустили сбор подписей для проведения референдума о том, нужно ли поставлять вооружения на Украину. Для инициации референдума нужно собрать 500 тысяч подписей.