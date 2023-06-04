Украинский банкир Онистрат сообщил о гибели сына в зоне СВО
Украинский банкир Онистрат сообщил о гибели 21-летнего сына Остапа в зоне СВО
Киев, 4 июня, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Глава украинского «Банка Национальный кредит» Андрей Онистрат сообщил о гибели своего сына Остапа Онистрата в зоне специальной военной операции. Публикацию об этом банкир разместил в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Он сообщил, что сын погиб незадолго до своего дня рождения, когда ему должно было исполниться 22 года. Известно, что он был оператором дрона в 68-й отдельной егерской бригаде ВСУ. Недавно исполнился год, как он пошёл служить в армию.
«Он позавчера днём искал танк. Он очень хотел уничтожить танк на годовщину службы. Вечером был расстроен, что не удалось», — написал Онистрат.
Сын банкира погиб на угледарском направлении, под Павловкой, расположенной на территории ДНР.
Ранее на Украине сообщили о гибели музыканта Даниила Подыбайло, служившего в составе территориальной обороны ВСУ. Его ликвидировали под Артёмовском в ДНР. Известно, что в марте 2022 года он бежал из Мариуполя, потом участвовал в боях под Харьковом.