Киев, 4 июня, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Глава украинского «Банка Национальный кредит» Андрей Онистрат сообщил о гибели своего сына Остапа Онистрата в зоне специальной военной операции. Публикацию об этом банкир разместил в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кадр из видео. Бегущий Банкир Андрей Онистрат. Банкир

Он сообщил, что сын погиб незадолго до своего дня рождения, когда ему должно было исполниться 22 года. Известно, что он был оператором дрона в 68-й отдельной егерской бригаде ВСУ. Недавно исполнился год, как он пошёл служить в армию.

«Он позавчера днём искал танк. Он очень хотел уничтожить танк на годовщину службы. Вечером был расстроен, что не удалось», — написал Онистрат.

Сын банкира погиб на угледарском направлении, под Павловкой, расположенной на территории ДНР.

Ранее на Украине сообщили о гибели музыканта Даниила Подыбайло, служившего в составе территориальной обороны ВСУ. Его ликвидировали под Артёмовском в ДНР. Известно, что в марте 2022 года он бежал из Мариуполя, потом участвовал в боях под Харьковом.