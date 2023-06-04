Донецк, 4 июня, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин приехал в Енакиево, где вручил школьнице Ирине Морозовой щенка породы померанский шпиц от президента Владимира Путина. Сообщение об этом 4 июня разместили на Пушилина.

denis-pushilin.ru

«Твоё письмо Владимир Владимирович Путин получил и просил передать тебе вот такого щенка», — сказал и. о. главы ДНР девочке.

Он отметил, что щенки этой породы нуждаются в особом уходе, их нужно вычёсывать и выгуливать. Они также любят играть. Бабушка Ирины рассказала, что девочка написала письмо президенту несколько месяцев назад и очень обрадовалась, когда получила ответ.

«Дорогой Владимир Владимирович! Я очень благодарна, что вы исполнили мою самую заветную мечту. Ещё я вас хотела поблагодарить за то, что вы защищаете наш Донбасс и взяли нас к себе, в Россию», — обратилась Ирина к президенту.

Девочка также попросила Пушилина передать Путину подарок от неё — вышитую бисером картину, на которой изображён шпиц.

Ранее Путин неоднократно делал подарки детям. В апреле 2023 года он прислал собаку 11-летней школьнице из Тульской области Екатерине Колесниковой. В январе 2019 года 12-летняя жительница Омска Анастасия Парыгина получила от президента коньки. В декабре 2017 года коньки от Путина получила шестиклассница Ксения Воронова.