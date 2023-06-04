Эр-Рияд, 4 июня, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Саудовская Аравия предприняла попытку договориться с Африкой о снижении квот на добычу нефти. Об этом 4 июня сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Саудовская Аравия потребовала от небольших африканских производителей сократить их квоты. В то же время королевство обсуждало с Объединёнными Арабскими Эмиратами и влиятельным членом группы производителей ОПЕК и ОПЕК+ возможность увеличить добычу», — говорится в публикации.

Заседания стран-участниц ОПЕК+ состоятся в Вене, на них стороны обсудят обстановку на нефтяном рынке и судьбу соглашения об ограничении добычи. Изначально никаких изменений в параметрах нефтяной сделки не ожидалось, но агентство Reuters сообщило, что ОПЕК+ среди прочих опций обсуждает дополнительное сокращение добычи на миллион баррелей в сутки.

В Кремле ранее не стали озвучивать ожидания от переговоров в Вене. Но контактов с их участниками Россия не прерывает, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как передавало ИА Регнум, 16 мая Международное энергетическое агентство сообщило, что в апреле страны ОПЕК+ снизили объём добычи нефти до 37,6 млн б/с. В МЭА указали, что с учётом целевого уровня объёма добычи в апреле на уровне 40,1 млн б/с отставание от него оказалось на уровне порядка 2,5 млн б/с. В свою очередь, вице-премьер российского правительства Александр Новак заявлял, что Россия продолжит реализовывать решение о сокращении объёмов нефтедобычи до конца года.