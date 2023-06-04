* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Анталья, Турция, 4 июня, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Юморист Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) попросил зрителей не снимать его концерт в Анталье, сообщил 4 июня Telegram-канал SHOT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«У зала есть жёсткие требования — снимать нельзя», — требовал от зрителей шоумен.

Артист говорил, что за съёмку концертный зал может оштрафовать организаторов и что в Германии он попросил не снимать и никто не снимал. При этом каждый раз, когда артист видел у кого-то в руке телефон, он просил его убрать.

В список иноагентов шоумен попал сентябре 2022 года. В обосновании этого решения Минюста было указано осуществление артистом «политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина. Комик не раз выступал с антироссийскими заявлениями.

В конце мая стало известно, что юморист потребовал удалить из Сети свои шутки про СВО и Россию. Причиной стало сильное падение спроса на выступления артиста. К примеру, на его концерт в Париже пришли только несколько десятков человек.

Замоскворецкий суд в Москве 2 июня отказал шоумену в удовлетворении иска к Минюсту с требованием исключить его из списка иноагентов.