Мелитополь, 4 июня, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) попытались прорваться в районе Времевского выступа в Запорожской области. Об этом 4 июня сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Сегодня около 12:00 боевики ВСУ через разведку боем предприняли попытку прорыва на запорожском фронте», ― написал в Telegram-канале Рогов.

Он уточнил, что основные боевые действия развернулись в направлении Новодаровки, Ровнополя, а также на участках южнее и юго-западнее Времевки (Нескучное — Макаровка) и южнее Новодаровки (Левадное — Приютное).

«В штурме приняло участие около двух мотопехотных рот и свыше полутора десятков единиц бронетехники, включая танки Т-72, американские БТР М113, бронеавтомобили M1224 MaxxProo и HMMWV», ― добавил председатель движения.

Кроме того, вместе с украинскими военными атаковать запорожский фронт пытались польские наёмники из Третьей штурмовой группы польского корпуса.

Рогов заявил, что противнику за четыре часа боёв удалось вклиниться на территорию Запорожской области приблизительно на 400 метров. При этом объединённые силы украинских военных и польских наёмников потеряли не менее двух танков и до полутора десятков солдат.

Оборону держали бойцы из 5-й общевойсковой Краснознамённой армии ВВО. Также по противнику точные удары нанесли Воздушно-космические силы, артиллерия. Также вели прицельный огонь из миномётов.

«Враг понёс потери (не менее десяти единиц бронетехники и около 50 боевиков) и на данный момент откинут с занятых позиций. Сейчас идут активные боевые действия», ― указал Рогов.

Он также подчеркнул, что российские подразделения накрывают огнём противника, который не прекращает попыток штурма.

Как сообщало ИА Регнум, на днях Рогов заявил, что украинские военные закончили формирование ударных группировок для наступательных действий в Запорожской области.

Командир батальона «Крым» рассказал, что украинские военные начали применять на запорожском направлении комбинированную тактику ведения боёв с элементами «советской школы» и методов НАТО. Боец отметил, российские войска фиксируют «другие попытки проведения атак» со стороны ВСУ. Так, украинские солдаты стали чаще использовать мобильные группы на пикапах.

В начале июня российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» ударили по пункту управления украинских войск на запорожском направлении. Кроме того, экипажи тяжёлых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепёк» поразили два опорных пункта украинских военных в районе Степового и Привольного.