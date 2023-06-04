Лондон, 4 июня, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Великобритания своим примером повлияла на решение правительства США поставить современное оружие Украине. Об этом заявил руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд, сообщил телеканал NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, поставки Лондоном современного оружия помогли оказать давление на другие правительства, включая американское, которые иногда были нерешительны в этом вопросе.

«Мы, безусловно, были одними из лидеров в подталкивании и поощрении других к большей политической смелости», — подчеркнул Эллвуд.

Также британские власти начали разговор с США о новых военных возможностях для Киева, но поставки конкретных систем вооружения пока не обсуждаются.

Вашингтон предоставил Украине в целом больше военной помощи, чем любая другая страна. Великобритания, второй по величине поставщик военной помощи, выделила Украине 4,6 млрд долларов. США направили на эти цели 38 млрд долларов с момента начала спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, 13 мая посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, чтобы украинские военные могли наносить удары по российским городам. Дипломат подчеркнул, что речь идёт о значительной эскалации конфликта на Украине и расширении зоны боевых действий. В тот же день стало известно об обстреле ракетами Storm Shadow Луганска.

Позднее британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что нынешним летом Великобритания собирается начать подготовку украинских военных пилотов.

20 мая советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос со сроками передачи Украине F-16 будет решён в ближайшие месяцы. Он уточнил, что, по мнению американской администрации, истребители F-16 не входят в список приоритетных поставок для контрнаступления Киева.