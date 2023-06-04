Белогорск, Амурская область, 4 июня, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Видео боя в Белогорске в Амурской области в рамках турнира по смешанным единоборствам (ММА), где погиб 16-летний подросток, опубликовал 4 июня Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

В ролике видно, что поединок закончился, когда школьник из Архарского округа пропустил удар ногой в голову и упал. Позже он скончался, несмотря на помощь медиков.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3810880" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Соревнования проходили в рамках открытого Кубка «Спорт клуба Родина». Мэр Белогорска Станислав Мелюков сообщил, что участники поединка были без шлемов, хотя их обязательно надевать, когда участники поединка несовершеннолетние. Причину нарушения правил выясняют следователи.

Председатель Союза ММА России Андрей Терентьев также отметил, что участие подростков в боях без шлемов является грубейшим нарушением. Представители организации также выясняют, почему так произошло.