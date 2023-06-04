Стамбул, Турция, 4 июня, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Швеция выполнила требования Турции и имеет право на вступление в НАТО, сообщил 4 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

«Швеция выполнила свои обязательства. Были предприняты конкретные шаги и изменены законы», — отметил генсек НАТО.

Столтенберг также заявил, что договорился с Эрдоганом о проведении 12 июня встречи между Турцией, Швецией и Североатлантическим альянсом.

Как сообщало ИА Регнум, генсек НАТО в конце марта заявил, что намерен добиться ратификации членства Швеции в НАТО до саммита альянса, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля. Тогда он сообщил, что королевство может добиться ратификации после выборов в Турции и до саммита в Вильнюсе.

Финляндия и Швеция подали заявку на членство в НАТО в мае 2022 года. 3 апреля глава финского МИД Пекка Хаависто передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении Финляндии к НАТО. Подписание состоялось в Брюсселе. В МИД России заявили, что Москва предпримет ответные шаги на присоединение Хельсинки к альянсу.

После одновременной подачи Швецией и Финляндией заявок на вступление в НАТО власти Турции заявили, что поддержат их только в случае выполнения ряда требований, прежде всего, по вопросу о скрывающихся на территории этих стран гражданах, которых в Турции считают экстремистами. Позже в Стокгольме прошла серия антитурецких акций, сопровождавшихся сжиганием Корана. В Турции негативно отреагировали на эти протесты и заявили о готовности санкционировать вступление в НАТО Финляндии, но не Швеции.