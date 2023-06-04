Москва, 4 июня, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Подросток, погибший на турнире по смешанным единоборствам (ММА) в Белогорске в Амурской области, участвовал в боях без шлема, что является грубым нарушением правил. Об этом 4 июня сообщил ТАСС президент Союза ММА России Андрей Терентьев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Спортсмены возрастной категории 16–18 лет должны выходить на соревнования в шлеме. Отсутствие шлема — грубейшее нарушение правил», — сказал он.

Терентьев от лица Союза ММА выразил соболезнования близким погибшего. Представители организации начали проверку по этому поводу, также следствие проводят правоохранительные органы.

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О трагедии стало известно 4 июня. Погибшему подростку было 16 лет. Он получил удар в голову, после чего его госпитализировали, но жизнь спасти не удалось, спортсмен скончался в реанимации. Мэр Белогорска Станислав Мелюков также отметил, что соревнования проводили без шлемов. Почему так произошло, пока неизвестно.