Союз ММА заявил о нарушении на турнире в Белогорске, где погиб подросток
В Союзе ММА заявили о грубейшем нарушении на турнире в Белогорске, где во время боя погиб подросток
Москва, 4 июня, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Подросток, погибший на турнире по смешанным единоборствам (ММА) в Белогорске в Амурской области, участвовал в боях без шлема, что является грубым нарушением правил. Об этом 4 июня сообщил ТАСС президент Союза ММА России Андрей Терентьев.
«Спортсмены возрастной категории 16–18 лет должны выходить на соревнования в шлеме. Отсутствие шлема — грубейшее нарушение правил», — сказал он.
Терентьев от лица Союза ММА выразил соболезнования близким погибшего. Представители организации начали проверку по этому поводу, также следствие проводят правоохранительные органы.
О трагедии стало известно 4 июня. Погибшему подростку было 16 лет. Он получил удар в голову, после чего его госпитализировали, но жизнь спасти не удалось, спортсмен скончался в реанимации. Мэр Белогорска Станислав Мелюков также отметил, что соревнования проводили без шлемов. Почему так произошло, пока неизвестно.