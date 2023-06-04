Шебекино, Белгородская область, 4 июня, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Группа украинских диверсантов вошла в село Новая Таволжанка в Белгородской области, завязался бой. Об этом 4 июня сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Зашли. С ДРГ идёт бой сейчас в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены. По-другому не может быть по определению», — заявил глава региона.

Он напомнил, что от рук украинских боевиков ежедневно страдают россияне, в том числе дети и старики.

Гладков добавил, что знает об обращении боевиков из Русского добровольческого корпуса о желании встретиться с ним, и выразил готовность пойти на переговоры.

«Единственное, что меня останавливает от переговоров с ними, — это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили, как бы тяжело мне это не было говорить, но если они живые, то с 17 до 18:00 — МАП «Шебекино», — добавил он.

Обстрелы Белгородской области со стороны Украины продолжаются с начала спецоперации. Так, за одно только 1 июня ВСУ ударили по Шебекино 850 снарядами, что стало самым большим количеством за всё время.

Кроме того, в регион неоднократно проникали украинские диверсанты. Так, 22 мая диверсанты ВСУ проникли в Белгородскую область на территорию Грайворонского округа. В регионе ввели режим контртеррористической операции. Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.

Операцию по выдавливанию и уничтожению террористической группы успешно провели Вооружённые силы России, Росгвардия, пограничники и ФСБ. 23 мая в Минобороны сообщили, что диверсантов удалось заблокировать и ликвидировать, а немногочисленные остатки отбросить на территорию Украины, где по ним продолжили бить до полной ликвидации, уничтожив в общей сложности более 70 террористов. 4 июня стало известно, что в атаке приняли участие боевики польского добровольческого корпуса.

Действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) российские подразделения пресекли 31 мая в районах Синьковки, Кисловки в Харьковской области и Розовки в ЛНР. Ещё одну ДРГ ликвидировали в районе Кременной в ЛНР.

Позднее, 3 июня, стало известно, что российский спецназ пресёк попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию Белгородской области.