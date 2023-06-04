Лос-Анджелес, США, 4 июня, 2023, 17:02 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах Америки переименовали так и не состоявшееся, но много раз анонсированное контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ). Новое название придумала американская газета Los Angeles Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Долгожданное весеннее наступление Украины откладывалось так долго, что приобрело новое название. Теперь это будет «летнее наступление», ― указали авторы материала.

Издание напомнило, что в Киеве задержку запланированной наступательной кампании объяснили желанием дождаться поставок западного вооружения и установления сухой погоды.

«Официальные лица Украины говорят, что задержка не является критичной, просто решено дождаться прекращения дождей, которые превратили боевые зоны в море грязи, а также поступления оружия с Запада», — отмечает газета.

При этом обозреватели считают, что конфликт в ближайшие месяцы на закончится, а затянется на нескольких лет.

Как сообщало ИА Регнум, контрнаступление ВСУ, широко анонсируемое с весны, неоднократно переносилось киевскими властями по тем или иным причинам. В частности, перенос сроков Киев объяснял погодными условиями, нехваткой поставляемых Западом вооружений и боеприпасов и российскими ракетными ударами.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов начать контрнаступление. При этом украинский лидер подчеркнул, что это долгожданное контрнаступление может занять некоторое время и обернуться большими затратами и потерями солдат Украины, однако в Киеве твёрдо верят, что всё получится.

Глава государства также призвал Запад отправить большое количество систем противоракетной обороны Patriot. По его словам, их количество должно быть увеличено до 50. Он также подчеркнул, что Украина не получила обещанного количества оружия от западных стран, и выразил недовольство задержками в поставках.

При этом США и их западные союзники уверены, что передали Украине все необходимые вооружения, чтобы ВСУ начали контрнаступление. Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, Запад удовлетворил все запросы Украины для проведения наступления.

О том, что Украине нужно больше вооружения для успешного контрнаступления и на данный момент его недостаточно, в интервью британской газете The Times заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.