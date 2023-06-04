Москва, 4 июня, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что самбо воспитывает в человеке высокие морально-волевые качества, говорится 4 июня на сайте Кремля.

«Этот уникальный вид единоборств сочетает в себе лучшие практики национальных боевых искусств, воспитывает в человеке высокие морально-волевые, нравственные качества, стойкость и самодисциплину», — сообщил Путин, приветствуя участников на Кубке президента Российской Федерации по самбо.

Глава государства добавил, что самбо динамично развивается, растёт число преданных поклонников. Как отметил президент, значимый вклад в популяризацию самбо, в продвижение идеалов и ценностей вносят представительные состязания.

Путин также пожелал участникам турнира удачи, а болельщикам — ярких и незабываемых впечатлений.

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