Пекин, 4 июня, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Министр обороны Китая Ли Шанфу заявил 4 июня, что иностранные военные корабли и самолёты, приближающиеся к китайской территории, готовятся к провокациям, а не к мирным проходам. Об этом он сказал во время выступления на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Ли Шанфу

«Как министр обороны я каждый день вижу много информации об иностранных военных кораблях и самолётах, заходящих в районы, прилегающие к нашей территории. И они здесь не для мирного прохода, они здесь для провокаций», — заявил Ли Шанфу.

Комментируя заявление Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США о приближении китайского военного корабля на расстояние до 137 метров к американскому эсминцу в Тайваньском проливе, министр обороны Китая подчеркнул, что Пекин не видит проблем в свободной навигации и мирном проходе судов в данной акватории, но попытки её использования под предлогом «гегемонии в судоходстве» необходимо пресекать.

«Почему все эти инциденты произошли в районах возле Китая, а не в районах вблизи других стран? Я думаю, потому что китайские военные корабли и самолёты не занимались этой гегемонией судоходства в районах, прилегающих к другим странам», — подчеркнул Ли Шанфу.

Отвечая на вопрос, почему Пекин не соглашается контактировать с Вашингтоном в военной сфере, он подчеркнул открытость Китая для коммуникации и добавил, что существует множество каналов для взаимодействия Вооружённых сил двух государств.

Об инциденте с китайским военным кораблём и американским эсминцем ИА Регнум сообщало 4 июня. На видео попал момент, когда набравший скорость корабль сблизился с эсминцем USS Chung-Hoon на расстояние около сотни метров, в результате произошедшего американскому судну пришлось резко сбавить скорость и изменить курс, чтобы избежать столкновения.

Ранее Ли Шанфу заявил о «невыносимой катастрофе» в случае конфликта с США. Он уточнил, что Китай отличается от США во многих отношениях, но это не должно быть препятствием для поиска обеими странами точек соприкосновения и общих интересов в развитии связей.