Рогов: взрыв в Мелитополе прогремел в результате подрыва тайника ВСУ
Мелитополь, 4 июня, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Ранее прогремевший в Мелитополе взрыв — это уничтожение ранее найденных в тайниках ВСУ взрывчатых веществ. Об этом 4 июня сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.
«Звук взрыва, который был слышен на юге Мелитополя, вызван уничтожением ранее обнаруженных в схронах взрывчатых веществ», — написал он.
Рогов подчеркнул, что этот процесс ведётся с соблюдением всех норм безопасности, и отметил, что в городе сохраняется спокойная обстановка.
Как передавало ИА Регнум, ранее глава движения сообщил, что в Мелитополе прогремел взрыв. Рогов пообещал позже уточнить подробности произошедшего.
Также 3 июня Рогов сообщил о взрывах на выезде из Мелитополя в Запорожской области. По его данным, взрывы прогремели в районе северного выезда. В общей сложности было слышно около пяти взрывов.