Мелитополь, 4 июня, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Ранее прогремевший в Мелитополе взрыв — это уничтожение ранее найденных в тайниках ВСУ взрывчатых веществ. Об этом 4 июня сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Звук взрыва, который был слышен на юге Мелитополя, вызван уничтожением ранее обнаруженных в схронах взрывчатых веществ», — написал он.

Рогов подчеркнул, что этот процесс ведётся с соблюдением всех норм безопасности, и отметил, что в городе сохраняется спокойная обстановка.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава движения сообщил, что в Мелитополе прогремел взрыв. Рогов пообещал позже уточнить подробности произошедшего.

Также 3 июня Рогов сообщил о взрывах на выезде из Мелитополя в Запорожской области. По его данным, взрывы прогремели в районе северного выезда. В общей сложности было слышно около пяти взрывов.